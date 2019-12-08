أمير قطر يوجه رسالة لترامب على خلفية هجوم القاعدة الأمريكية

أفادت الدوحة بأن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعث رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على خلفية الهجوم الذي نفذه طالب عسكري سعودي في قاعدة جوية بولاية فلوريدا.

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وقالت وكالة "قناة" القطرية الرسمية، مساء السبت، إن الشيخ تميم بعث ببرقية إلى ترامب "ضمنها تعازيه ومواساته في حادث إطلاق النار في القاعدة الجوية في ولاية فلوريدا، متمنيا... الشفاء العاجل للمصابين".

كما تم توجيه برقيتين مماثلتين إلى ترامب من قبل نائب أمير قطر، الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس وزراء البلاد، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وأعلنت السلطات الأمريكية، مساء الجمعة الماضي، عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المهاجم، وإصابة عدد آخر، جراء عملية إطلاق نار في قاعدة بينساكولا الجوية للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، مؤكدة لاحقا أن الهجوم نفذ على يد الطالب العسكري السعودي، محمد سعيد الشمراني، البالغ 21 عاما والذي تدرب هناك على قيادة الطيران في إطار برنامج ممول من قبل المملكة.

المصدر: قنا + وكالات