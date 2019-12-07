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الأردن.. إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

أخبار العالم العربي

الأردن.. إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا
Reuters
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أعلن مصدر عسكري أردني، أن الجيش تمكن السبت وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات على متن سيارة من الأراضي السورية.

وأضاف المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع المهربين إلى داخل العمق السوري.

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وأشار المصدر، إلى أنه وبعد تفتيش المنطقة والسيارة، تم ضبط نحو مليونين و703 آلاف حبة كبتاغون، و12012 كف حشيش و22250 حبة لاريكا و17 ألف حبة مخدرة مختلفة الأنواع، تم تحويلها إلى الجهات المختصة.

المصدر: موقع "خبرني"

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