مقرب من الصدر يدعو أنصاره للعودة إلى منازلهم أو التوجه إلى الساحات لحماية المتظاهرين

دعا الحاج صالح محمد العراقي المقرب من التيار الصدري أنصار التيار، إلى العودة إلى منازلهم أو التوجه إلى ساحات الاحتجاج لحماية المتظاهرين.

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وكتب على "فيسبوك": "أقيموا صلاة العشاءين وعودوا إلى منازلكم آمنين أو إلى سوح الاحتجاجات، لكي لا يكرر الوقحون فعلتهم ضد المتظاهرين".

وأضاف: "حماكم الله وأيدكم وشكرا لكم".

وكتب في منشور سابق اليوم، أنه "بعد أن وجدنا المصلحة بنشر الخبر أقول: تعرضت الحنانة فجر اليوم إلى قصف من طائرة مسيرة.. وذلك ردا على الأوامر التي صدرت من سماحته (للقبعات الزرق) بحماية الثوار ليلة البارحة في بغداد والنجف قبل ذلك".

وأفاد مراسلنا في العراق اليوم السبت، بأن أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، توجهوا من عدة محافظات إلى حي الحنانة بمحافظة النجف لـ"حمايته"، عقب أنباء عن "تعرض مقر إقامة الصدر لقصف بطائرة مسيرة".

المصدر: RT