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الرئيس اليمني يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل العميد عدنان الحمادي بتعز

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الرئيس اليمني يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل العميد عدنان الحمادي بتعز
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عدنان الحمادي
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أمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتشكيل لجنة للكشف عن ملابسات مقتل العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع في محافظة تعز الاثنين الماضي.

ونص الأمر الرئاسي على أن تكون اللجنة برئاسة النائب العام على الأعوش، وعضوية كل من رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، ورئيس عمليات محور تعز العميد عدنان رزيق، والعميد مطهر الشعيبي، حسب وكالة "سبأ" التابعة للحكومة اليمنية.

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وتضاربت الروايات عن أسباب مقتل الحمادي، حيث أفادت بعض التقارير الإعلامية بأنه توفي نتيجة إصابته برصاصة في الرأس أثناء مشاجرة بينه وشقيقه جلال.

فيما رجحت تقارير أخرى ضلوع أطراف سياسية في مقتل الحمادي الذي كان يعد أحد أبرز القيادات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية في تعز. 

المصدر: وكالات

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