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اليمن.. مقتل العميد عدنان الحمادي بمحافظة تعز

أخبار العالم العربي

اليمن.. مقتل العميد عدنان الحمادي بمحافظة تعز
Reuters
مقتل قائد عسكري يمني بارز في محافظة تعز
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لقي القائد العسكري اليمني البارز، العميد عدنان الحمادي، اليوم الاثنين، مصرعه في محافظة تعز، فيما تتضارب الأنباء عن أسباب وحيثيات مقتله.

ويعد الحمادي أحد القيادات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية، التي كانت من أوائل من واجه الحوثيين، وسعت لوقف تمددها في محافظة تعز.

ونعى مسؤولون في الحكومة اليمنية بينهم وزير الإعلام معمر الإرياني، وعبد الله العليمي مدير مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي، العميد الحمادي، دون كشف أي تفاصيل.

وأشار رئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني في نعيه للحمادي إلى أن قائد اللواء 35 مدرع جاء على "أيد آثمة امتدت إليه غيلة وقتلته غدرا، وإنا لنأمل أن نتعرف على خيوط الجريمة".

اليمن.. مقتل العميد عدنان الحمادي بمحافظة تعز

المصدر: RT + تويتر

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