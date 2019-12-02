مقتل قائد عسكري يمني بارز في محافظة تعز

لقي القائد العسكري اليمني البارز، العميد عدنان الحمادي، اليوم الاثنين، مصرعه في محافظة تعز، فيما تتضارب الأنباء عن أسباب وحيثيات مقتله.

ويعد الحمادي أحد القيادات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية، التي كانت من أوائل من واجه الحوثيين، وسعت لوقف تمددها في محافظة تعز.

ونعى مسؤولون في الحكومة اليمنية بينهم وزير الإعلام معمر الإرياني، وعبد الله العليمي مدير مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي، العميد الحمادي، دون كشف أي تفاصيل.

١-فجعنا بخبر استشهاد العميد ركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع بمحافظة #تعز، والذي كان من اوائل من اوقدوا شعلة المقاومة وتصدوا للمليشيا الحوثية واحد القادة العسكريين الذين بروا بقسمهم وانحازوا للقيم الوطنية، حيث قاد مع زملائه عملية استعاده وتأمين عدد من مديريات المحافظة pic.twitter.com/QxbxanLpvu — معمر الإرياني (@ERYANIM) 2 décembre 2019

رحمك الله أيها القائد الجمهوري البطل .. خسر الوطن والجيش الوطني اليوم - باستشهاد العميد الركن #عدنان_الحمادي قائد اللواء 35 مدرع - احد قياداته الوطنية المتميزة والشجاعة والسباقة في مواجهة المليشيا الحوثية. pic.twitter.com/7PFaKJLaGx — د.عبدالله العليمي (@ALalimiBawzer) 2 décembre 2019

وأشار رئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني في نعيه للحمادي إلى أن قائد اللواء 35 مدرع جاء على "أيد آثمة امتدت إليه غيلة وقتلته غدرا، وإنا لنأمل أن نتعرف على خيوط الجريمة".

المصدر: RT + تويتر