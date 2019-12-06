علي مملوك يجتمع مع وجهاء العشائر العربية في محافظة الحسكة

اجتمع رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا، اللواء علي مملوك، أمس الخميس، مع عدد من وجهاء العشائر العربية في مطار القامشلي لبحث "تفعيل دور العشائر في مهام حماية المنطقة".

إقرأ المزيد

وأفادت وكالة "رووداو" الكردية للأنباء بأن مملوك "اجتمع مع 20 شخصية من شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل العربية في المنطقة"، وتمحور الاجتماع الذي عقد في مطار القامشلي حول "تفعيل دور العشائر في حماية البلاد وعدم الانجرار في دعم المجموعات المسلحة بمختلف تشكيلاتها".



ونقلت الوكالة عن أحد الشيوخ الذين حضروا الاجتماع قوله إن "الاجتماع استمر لمدة ساعة ونصف في قاعة الشرف في مطار القامشلي، استمع خلاله اللواء مملوك لمطالب شيوخ العشائر والتي كان أهمها العمل على إصدار عفو شامل وتسوية أوضاع المطلوبين".



وكانت دمشق دعت في أكثر من مناسبة قوات سوريا الديمقراطية إلى الانضمام للجيش السوري، وتأتي زيارة مملوك بعد أيام من إعلان قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، التوصل إلى اتفاق مع روسيا ينص على دخول قواتها إلى بلدات عامودة وتل تمر وعين عيسى شمال شرق سوريا لإرساء الاستقرار في المنطقة.

المصدر: "رووداو"