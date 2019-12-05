رويترز: سقوط قذيفتين داخل قاعدة بلد الجوية العراقية من دون وقوع أي اصابات

أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر عسكرية عراقية بسقوط قذيفتين داخل قاعدة بلد الجوية.

وأكدت الوكالة أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي اصابات من دون أن تورد أي تفاصيل أخرى.

يذكر أن قاعدة بلد هي أكبر قاعدة جوية في العراق، وتبعد 64 كلم شمال بغداد، وقد أنشئت في منتصف الثمانينات من قبل شركات يوغسلافية.

وخلال حرب العراق عام 2003، تعرضت القاعدة إلى قصف جوي مكثف، ثم اسُتخدمت من قبل الجيش الأمريكي على نطاق واسع حيث كانت مركز النقل والتموين الرئيسي لقوات التحالف في العراق، كما استعملت كمستشفى ميداني لمعالجة جرحى القوات الأمريكية.

وسلمت القاعدة إلى الجانب العراقي في 8 نوفمبر 2011.