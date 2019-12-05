بعد الاحتجاجات الواسعة.. السيول العارمة تقطع الطرقات وتشل عددا من المناطق اللبنانية (فيديوهات)
اجتاحت الفيضانات عددا من المناطق في لبنان بسبب الأمطار الغزيرة اليوم الخميس، ما أدى إلى قطع عدد كبير من الطرق ووقوع أضرار مادية كبيرة.
وأظهرت فيديوهات نشرها نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي التقطت في بيروت وطرابلس وصيدا وغيرها من المناطق تظهر تدفق المياه في الشوارع وجرفها للسيارات وتسببها في وقف الحركة المرورية.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بحدوث سيول اجتاحت مناطق في النبطية وعكار والشوف وقرى بلدات في عاليه وأتوستراد الناعمة وخلدة وصور وطرابلس والعاصمة بيروت.
#فيديو شاهد فيضانات #لبنان تغرق السيارات pic.twitter.com/t5F1XeVcJ4— الرابعة نيوز (@Alrabe3a) December 5, 2019
Main road in Nehmeh/Siblin— Lebanese Bonkers (@BonkersLebanese) December 5, 2019
My God! #لبنان_يثور#لبنان_ينتحر#لبنان__ينتفض#لبنان_ينتفص#لبنان#لبنان#كلن_يعني_كلن#صباح_الخير#Lebanon#لبنان_يغرقpic.twitter.com/lSL1MI607E
مطلب "اللبنانيين" جميعا الان حكومة— Abbassnourdeen (@Abbassnourdeen1) December 5, 2019
((تكنوسنكرية))🇱🇧
لتصريف المياه رجاء👌!!!!#لبنان_يثور#لبنان_يغرقpic.twitter.com/Mkkxo7bOXj
المصدر: وكالات