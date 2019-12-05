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الحزب الحاكم في الجزائر يعلن دعمه للمرشح الرئاسي عز الدين ميهوبي

أخبار العالم العربي

الحزب الحاكم في الجزائر يعلن دعمه للمرشح الرئاسي عز الدين ميهوبي
Reuters
المرشح الرئاسي الجزائري عز الدين ميهوبي يحيي مؤيديه خلال تجمع انتخابي في الجزائر العاصمة
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أعرب الأمين العام بالنيابة لحزب "جبهة التحرير الوطني" الجزائري، عن دعم حزبه رسميا للمرشح الرئاسي عز الدين ميهوبي.

وقال علي صديقي في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام جزائرية حسمنا موقفنا بشأن الرئاسيات لصالح ميهوبي عقب اجتماعنا به.

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ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الجزائر يوم 12 ديسمبر الجاري، حيث سيتنافس فيها رئيس الحكومة الأسبق عبد المجيد تبون مع كل من عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب "جبهة المستقبل"، وعلي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات"، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب "حركة البناء الوطني".

المصدر: RT

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