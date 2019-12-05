"قوى اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ" السودانية ترصد "دعوات اﺳﺘﻨﻔﺎر من حزب البشير مع قرب النطق بحكمه"

أعلنت "قوى ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ" في السودان، ﻋﻦ "ﺭﺻﺪﻫﺎ ﺪﻋﻮﺍﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ اﺳﺘﻨﻔﺎﺭ ﻳدبرﻬﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ، حزب المؤتمر الوطني".

وذكرت أن "الحزب المحلول ينشط في جميع الولايات السودانية، ﻟﺤﺸﺪ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ، تزامنا ﻣﻊ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ عمر ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ".

وأكد ﻭﺟﺪﻱ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺎﻁﻖ ﺑﺎﺳﻢ "قوى ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ" أﻥ "ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻟﻦ ﺗﺘﻬﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ، ﻭﺳﺘﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤزﻢ ﻣﻊ أﻱ أﻧﺸﻄﺔ ﺃﻭ تجمعات وحشود لأي حزب سياسي ﺗﻢ ﺣﻠﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍء".

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ﻭﺷﺪﺩ على ﺃﻥ "ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ قامت ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، وأن قوى الثورة ﺻﺎﺣﻴﺔ، ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻛﻞ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ أنصار ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﺍﻟﻴﺎﺋﺴﺔ ﻭﻟﻦ ﺗﺘﻬﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ ﻏﺎﻝ ﻭﻧﻔﻴﺲ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ".

المصدر: rakobanews.com