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الجيش المصري يعلن سقوط مقاتلة نتيجة عطل مفاجئ

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يعلن سقوط مقاتلة نتيجة عطل مفاجئ
Sputnik
ميغ-29
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أعلن الجيش المصري عن سقوط مقاتلة تابعة للقوات الجوية المصرية اليوم الخميس في إطار نشاط تدريبي.

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وسائل إعلام روسية: تحطم مقاتلة
وسائل إعلام روسية: تحطم مقاتلة "ميغ-29" في مصر

وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في بيان على فيسبوك، إلى أن المقاتلة سقطت أثناء طلعة تدريبية، حيث حدث عطل مفاجئ بالطائرة مما أسفر عن سقوطها وتمكن الطيار من القفز بالمظلة منها، فيما تحديد سبب العطل مستمر بواسطة لجنة فنية متخصصة.

وكانت وسائل إعلام روسية، قد ذكرت أن مقاتلة من طراز "ميغ-29" روسية الصنع تحطمت في مصر خلال طلعة تدريبية، وأكد مسؤولان في الصناعات الدفاعية الروسية، أن سبب الحادث قد يكون ناجما عن أعطال فنية في نظام مراقبة المقاتلة أو إجراءات تجريبية غير صحيحة.

المصدر: RT

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