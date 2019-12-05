الجزائر.. قبل أسبوع على انتخابات الرئاسة مثول نجل أحد مرشحيها أمام القضاء

مثل خالد تبون نجل المرشح الرئاسي عبد المجيد تبون، أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدى أمحمد بالجزائر العاصمة اليوم الخميس، للاستماع لأقواله في اتهامه بغسل الأموال.

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وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن تبون الابن متهم في قضية غسيل الأموال المعروفة إعلاميا بقضية "كمال البوشي".

ويأتي ذلك قبل أسبوع واحد من الانتخابات الرئاسية المقرر في 12 ديسمبر، والتي يتنافس فيها رئيس الحكومة الأسبق عبد المجيد تبون مع كل من عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب "جبهة المستقبل"، وعلي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات"، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب "حركة البناء الوطني".

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية