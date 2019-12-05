وصول بومبيو إلى الرباط في أول زيارة للمغرب

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الرباط في زيارة رسمية إلى المغرب قادما من العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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ويتضمن برنامج زيارة بومبيو لقاء مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والمدير العام للأمن الوطني والمخابرات الداخلية عبد اللطيف الحموشي، قبل أن يغادر في وقت متأخر من اليوم ذاته.

وتأتي الزيارة في سياق تقارب إسرائيلي مع بعض الدول العربية، وفي وقت كان مفترضا أن تعلن الولايات المتحدة خطتها للسلام في الشرق الأوسط بعد الانتخابات الإسرائيلية، وتأجل غير ذي مرة.

المصدر: أ ف ب