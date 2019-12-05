 
مباشر

وصول بومبيو إلى الرباط في أول زيارة للمغرب

أخبار العالم العربي

وصول بومبيو إلى الرباط في أول زيارة للمغرب
Reuters RAFAEL MARCHANTE
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mucw

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الرباط في زيارة رسمية إلى المغرب قادما من العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يأمل في حدوث اختراق بالتطبيع مع المغرب خلال أيام
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يأمل في حدوث اختراق بالتطبيع مع المغرب خلال أيام

ويتضمن برنامج زيارة بومبيو لقاء مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والمدير العام للأمن الوطني والمخابرات الداخلية عبد اللطيف الحموشي، قبل أن يغادر في وقت متأخر من اليوم ذاته.

وتأتي الزيارة في سياق تقارب إسرائيلي مع بعض الدول العربية، وفي وقت كان مفترضا أن تعلن الولايات المتحدة خطتها للسلام في الشرق الأوسط بعد الانتخابات الإسرائيلية، وتأجل غير ذي مرة.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا