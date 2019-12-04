الكويت تسجن مواطنا شرع في قتل مصري

قضت محكمة كويتية بالسجن 4 سنوات لمواطن كويتي متهم بالاعتداء بالضرب على مواطن مصري يدعى وحيد.

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وجاء الحكم على المتهم بعدما أدانت محكمة الجنايات المواطن بالشروع بقتل المصري في صناعية الشويخ وقضت بسجنه 17 سنة، ولكن تم تعديل الحكم إلى السجن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ.

واتهمت المحكمة الكويتي بالشروع في القتل والإتلاف العمدي والسب العلني، وأيدت براءة المصري من سب وضرب المواطن.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2017، حيث اتهم المواطن المتهم، المصري وحيد رفاعي، بأنه من بادر بالضرب والشتيمة، ثم اعتدى عليه بآلة حادة تركت آثارها في رأسه. وأقر المصري بضربه للكويتي، مبينا أنه كان في إطار الدفاع عن النفس.

المصدر: القبس