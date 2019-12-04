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الحوثيون: مقتل 5 أطفال وإصابة آخر بانفجار قذيفة في الحديدة

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الحوثيون: مقتل 5 أطفال وإصابة آخر بانفجار قذيفة في الحديدة
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، يوم الثلاثاء، عن مقتل 5 أطفال وإصابة آخر بانفجار قذيفة في محافظة الحديدة، غرب اليمن.

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وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن "قذيفة من مخلفات العدوان انفجرت في قرية المنقم بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، ما أدى إلى مقتل 5 أطفال وإصابة سادس".

وكانت جماعة "أنصار الله" قد قالت في وقت سابق، إن طفلا قُتل، وأصيب 4 آخرين بإطلاق الجيش اليمني الحكومي قذيفة مدفعية على قرية المنقم في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

المصدر: سبوتنيك

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