تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو في عمر الـ18 عاما.

ونشرت دارة الملك عبد العزيز التاريخية الصورة التي يعود تاريخها إلى عام 1953.

ويظهر الملك سلمان في الصورة وهو يجلس بجانب عدد من الأشخاص، خلال مأدبة أقيمت بمناسبة زيارة العاهل الأردني اشاب حينها الملك حسين للسعودية.

وذكرت دارة الملك عبد العزيز أن الصورة نشرت في الذكرى الخامسة للبيعة. ويواكب الـ30 من نوفمبر من كل عام، ذكرى تولي الملك سلمان مقاليد الحكم.

المصدر: RT