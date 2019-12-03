 
مباشر

صورة نادرة للملك سلمان في ريعان شبابه

أخبار العالم العربي

صورة نادرة للملك سلمان في ريعان شبابه
AFP
الملك سلمان بن عبد العزيز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mtu1

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو في عمر الـ18 عاما.

ونشرت دارة الملك عبد العزيز التاريخية الصورة التي يعود تاريخها إلى عام 1953.

ويظهر الملك سلمان في الصورة وهو يجلس بجانب عدد من الأشخاص، خلال مأدبة أقيمت بمناسبة زيارة العاهل الأردني اشاب حينها الملك حسين للسعودية.

وذكرت دارة الملك عبد العزيز أن الصورة نشرت في الذكرى الخامسة للبيعة. ويواكب الـ30 من نوفمبر من كل عام، ذكرى تولي الملك سلمان مقاليد الحكم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا