مصرع 17 شخصا بحادث انقلاب حافلة في المغرب

ذكرت تقارير إخبارية أن 17 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 40 آخرين بجروح في حادث انقلاب حافلة شمال المغرب، بحسب ما أفاد مسؤول بوزارة الصحة اليوم الاثنين لوكالة فرانس برس.

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ووقع الحادث إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقل مسافرين في قرية قريبة من مدينة تازة، بحسبما أعلنت السلطات المحلية، التي أشارت في البداية إلى مقتل 8 أشخاص فقط.

وتأتي هذه الحادثة بعد المأساة التي عاشتها تونس أمس الأحد إثر انزلاق حافلة على متنها 70 طالبا، في منحدر حاد بمنطقة عين السنوسي على الطريق الرابط بين عين دراهم وعمدون.

وأسفر الحادث عن مقتل 26 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين.

المصدر: وكالات