 
مباشر
عاجل
وزارة الأمن الإيرانية: اعتقال شخص من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الاحتجاجات الأخيرة

مصرع 17 شخصا بحادث انقلاب حافلة في المغرب

أخبار العالم العربي

مصرع 17 شخصا بحادث انقلاب حافلة في المغرب
صورة أرشيفية في المغرب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mtmx

ذكرت تقارير إخبارية أن 17 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 40 آخرين بجروح في حادث انقلاب حافلة شمال المغرب، بحسب  ما أفاد مسؤول بوزارة الصحة اليوم الاثنين لوكالة فرانس برس.

إقرأ المزيد
تونس.. أكثر من 20 قتيلا بانقلاب حافلة شمال غربي البلاد
تونس.. أكثر من 20 قتيلا بانقلاب حافلة شمال غربي البلاد

ووقع الحادث إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقل مسافرين في قرية قريبة من مدينة تازة، بحسبما أعلنت السلطات المحلية، التي أشارت في البداية إلى مقتل 8 أشخاص فقط.

وتأتي هذه الحادثة بعد المأساة التي عاشتها تونس أمس الأحد إثر انزلاق حافلة على متنها 70 طالبا، في منحدر حاد بمنطقة عين السنوسي على الطريق الرابط بين عين دراهم وعمدون. 

وأسفر الحادث عن مقتل 26 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا