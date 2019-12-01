 
مباشر

تونس.. أكثر من 20 قتيلا بانقلاب حافلة شمال غربي البلاد

أخبار العالم العربي

تونس.. أكثر من 20 قتيلا بانقلاب حافلة شمال غربي البلاد
Reuters Tarek Amara
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mtfz

أسفر انقلاب حافلة سياحية في شمال غربي تونس، اليوم الأحد، عن مقتل 23 شخصا وإصابة أمثر من 20 آخرين.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن الحافلة انقلبت بعد انزلاقها في منحدر حاد في منطقة عين السنوسي على الطريق الرابط بين عين دراهم وعمدون.

وأشارت إلى أن الحافلة كانت تقل 70 شخصا تونسيا، وهم من الطلبة.

تونس.. أكثر من 20 قتيلا بانقلاب حافلة شمال غربي البلاد

المصدر: وسائل إعلام تونسية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أقوى الجيوش في العالم وبعض من مميزاتها الكبيرة