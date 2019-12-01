تونس.. أكثر من 20 قتيلا بانقلاب حافلة شمال غربي البلاد

أسفر انقلاب حافلة سياحية في شمال غربي تونس، اليوم الأحد، عن مقتل 23 شخصا وإصابة أمثر من 20 آخرين.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن الحافلة انقلبت بعد انزلاقها في منحدر حاد في منطقة عين السنوسي على الطريق الرابط بين عين دراهم وعمدون.

وأشارت إلى أن الحافلة كانت تقل 70 شخصا تونسيا، وهم من الطلبة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية