احتجاجات في لبنان تحت شعار "أحد الوضوح"

أفاد مراسلنا بتجمع حاشد للمتظاهرين، اليوم الأحد، أمام مصرف لبنان المركزي وسط العاصمة اللبنانية بيروت، إضافة إلى تجمع المتظاهرين في مناطق أخرى من البلاد تحت شعار "أحد الوضوح".

وأضاف المراسل أن عددا من المحتجين تجمعوا في منطقة المتحف تمهيدا للتوجه إلى ساحة الشهداء تحت شعار "أحد الوضوح" في العاصمة، إضافة إلى تجمع آخر في محيط مصرف لبنان المركزي.

ولفت المراسل إلى أن عددا من محطات الوقود أقفلت أبوابها بذريعة نفاد البنزين.

ونفذ الأمن اللبناني انتشارا واسعا على طريق القصر الجمهوري اللبناني، وذلك قبيل بدء تظاهرتين، الأولى مؤيدة للرئيس ميشال عون والثانية للحراك الشعبي.

وكان المحتجون قد دعوا إلى التظاهر على طريق القصر الجمهوري رفضا للتأخير في الاستشارات النيابية، وذكر المحتجون أن هدف الاعتصام هو الضغط على رئيس الجمهورية للانتهاء من الاستشارات النيابية خصوصا وأن الموضوع في يده حاليا بحسب الدستور، وأن التظاهر في أي مكان آخر يعتبر غير منتج في هذه المرحلة، بحسب وسائل الإعلام المحلي.

من جهتها، أوردت "غرفة التحكم المروري" أن السير قطع على أوتوستراد الصياد عند مفرق بعبدا.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية، رفضا لمشروع لزيادة الضرائب على المواطنين، وللمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، قبل أن ترفع سقف مطالبها إلى إسقاط النظام الحاكم.

المصدر: RT