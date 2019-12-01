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مصادر حقوقية: النيابة المصرية تقرر إخلاء سبيل 188 شخصا قبض عليهم على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر

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مصادر حقوقية: النيابة المصرية تقرر إخلاء سبيل 188 شخصا قبض عليهم على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر
Reuters
وزارة العدل المصرية
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أفادت مصادر حقوقية وقانونية مصرية بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل 188 شخصا ألقي القبض عليهم على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر.

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مصادر لـ RT: النيابة العامة في مصر تخلي سبيل 83 متهما في أحداث تظاهرات 20 سبتمبر
مصادر لـ RT: النيابة العامة في مصر تخلي سبيل 83 متهما في أحداث تظاهرات 20 سبتمبر

وكانت النيابة العامة أفرجت الشهر المنصرم عن 83 متهما في نفس الأحداث، فيما أشارت مصادر حينها إلى أنه تبقى 1000 شخص رهن الاحتجاز، بعد أن تم إلقاء القبض عليهم عقب تظاهرات مناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 20 سبتمبر الماضي، والتي دعا إليها المقاول والفنان المصري محمد علي عبر صفحته على "فيسبوك".

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT

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