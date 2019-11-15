مصادر لـ RT: النيابة العامة في مصر تخلي سبيل 83 متهما في أحداث تظاهرات 20 سبتمبر

كشفت مصادر حقوقية مصرية لـ RT، اليوم الجمعة، أن النيابة العامة في مصر أخلت سبيل83 متهما في أحداث تظاهرات 20 سبتمبر ليصل عدد المفرج عنهم لـ 1700.

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وأشارت المصادر إلى أنه يتبقى 1000 شخص رهن الاحتجاز، بعد أن تم إلقاء القبض عليهم عقب تظاهرات مناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 20 سبتمبر الماضي، وفقا للمحامي المصري طارق العوضي.

وكان النائب العام في مصر قد أمر بالإفراج عن الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم في 20 سبتمبر الماضي، و"لم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة".

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص خلال تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، والتي دعا إليها المقاول والفنان المصري محمد علي عبر صفحته على "فيسبوك".

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT