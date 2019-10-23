النائب العام في مصر يأمر بالإفراج عن بعض متظاهري 20 سبتمبر

أمر النائب العام في مصر بالإفراج عن الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم في 20 سبتمبر الماضي، و"لم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة".

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وقال النائب العام المصري في بيان إن النيابة العامة المصرية استكملت تحقيق دفاع المتهمين في وقائع تظاهرات يوم 20 سبتمبر الماضي، وانتهت إلى تواجد متهمين بأماكن التظاهرات عرضا أو لغرض مشاهدتها، بينما ثبت بحق آخرین اشتراكهم بتلك التظاهرات وإدارة بعضهم لها ودعوتهم إليها، ولذلك أمر النائب العام بإخلاء سبيل أعداد من المتهمين لثبوت تواجدهم بأماكن التظاهر وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص خلال تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، والتي دعا إليها المقاول والفنان المصري محمد علي عبر صفحته على "فيسبوك".

المصدر: RT