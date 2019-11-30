خبير استراتيجي مصري لـ RT: تنسيق مصر مع اليونان وقبرص بات ضروريا في وجه سياسة أردوغان

قال الخبير الاستراتيجي المصري، أحمد رفعت، إن زيارة وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دينياس، إلى القاهرة، يوم الأحد، تعكس التنسيق الجاري بين البلدين في قضايا مرتبطة بالأمن في المتوسط.

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وفي حديث خاص لـ RT، أشار الخبير إلى أن زيارة دينياس تعكس أيضا "استشعارا من اليونان لخطورة السياسة التركية التي تصر على مد خطوط التوتر من شمال سوريا والعراق إلى جنوب المتوسط".

وأشار رفعت إلى أن مصر لم تر حتى الآن "إلا صمتا دوليا ولامبالاة من كافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية، بما فيها المتصلة بالأمر بشكل مباشر، كالاتحاد الأوروبي"، أما الولايات المتحدة فتبقى "عند حدود توظيف ورقة الغاز لترتيب علاقاتها ومصالحها مع أردوغان، بغير أي اتصال بالقانون الدولي ولا مشروعية أي شيء من عدمها، في انتهازية اتصفت دائما بها أمريكا!".

وبحسب الخبير، فقد بات التنسيق بين مصر واليونان وقبرص "ضروريا لبدء معركة دبلوماسية وسياسية ليشهد العالم على هذا التوتر الذي يسببه أردوغان". وختم بالقول إن "مصر وحدها قادرة على حماية مصالحها في أي وقت وفي أي مكان وضد أي خصم أو عدو" وأن على الرئيس التركي "أن يعي ذلك جيدا".

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT