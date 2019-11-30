مرشحو الانتخابات الرئاسية في الجزائر يقدمون التعازي لقائد الجيش

بادر مرشحو الانتخابات الرئاسية في الجزائر إلى تعزية رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، بوفاة شقيقه عبد المجيد، أمس الجمعة.

ونشر كل من رئيس الحكومة الأسبق، عبد المجيد تبون، ووزير السياحة الأسبق، عبد القادر بن قرينة، ووزير الثقافة السابق، عز الدين ميهوبي، رسائل تعزية إلى الفريق صالح في صفحاتهم على "فيسبوك" أعربوا فيها عن "بالغ حزنهم بهذا المصاب الجلل".

وتستمر الحملة الانتخابية في البلاد قبل موعد الاقتراع المحدد في 12 ديسمبر، فيما يواصل محتجون تظاهرهم بشكل أسبوعي رفضا "لانتخابات برموز النظام السابق".

المصدر: "فيسبوك" + RT