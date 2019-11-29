شاب مغربي يتسلق عمود كهرباء ويحاول الانتحار (فيديو)

شهدت مدينة تاونات المغربية استنفارا للقوات الأمنية وعناصر الوقاية المدنية، حيث تسلق شاب عاطل عن العمل عمودا كهربائيا وحاول الانتحار.

وأفاد موقع "هسبريس" الإعلامي المغربي، اليوم الجمعة، بأن الشاب تسلق عمودا كهربائيا قرب مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في تاونات، وهدد برمي نفسه من أعلى العمود، احتجاجا على إحساسه بالظلم بعدم النجاح في الشق الكتابي من امتحان التوظيف في المديرية، والذي قال إن تصحيح أوراقه لم يكن نزيها.

وعمل عناصر الوقاية المدنية على إقناع الشاب بالعدول عن قراره، لكنه ألقى نفسه من أعلى العمود بعد محاولة الوقاية المدنية لإنقاذه.

وأفادت مصادر لـ "هسبريس" بأن الشاب أصيب بجروح طفيفة، تم نقله إلى المستشفى على إثرها.

ويأتي هذا الحادث عقب تداول شريط صوتي يورد فيه صاحبه أن عملية تصحيح أوراق امتحان التعاقد بمديرية تاونات، اقتصرت على تصحيح ألف ورقة من أصل 7500 ورقة اختبار.

ونفت المديرية صحة هذه المعلومات، قائلة في بلاغ لها اليوم الجمعة، إن هذه المزاعم لا تستند إلى أي أساس واقعي أو منطقي.

المصدر: هسبريس