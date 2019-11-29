العراق.. سقوط 18 قتيلا وإصابة 108 آخرين خلال صدامات في الناصرية

لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين، اليوم الجمعة، خلال صدامات في الناصرية، جنوب شرق العراق، بين المحتجين وقوات الأمن.

وأوضح مصدر طبي عراقي أن جميع الإصابات وقعت صباحا في مصادمات قرب مديرية شرطة المحافظة، وقبل أن تهدأ الأمور في المدينة بعد إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي نيته الاستقالة من منصبه.

وشهدت مدينة الناصرية وأنحاء أخرى من ذي قار صدامات بين المحتجين ورجال الأمن، حيث أحرق المتظاهرون مقر فوج المهمات الخاصة بالمحافظة، وقطعوا جسر الزيتون وسط المدينة التي سمع فيها صوت إطلاق رصاص حي بعد أن فرضت السلطات حظر تجوال فيها.

تجدر الإشارة إلى أن 32 متظاهرا قتلوا يوم الخميس في الناصرية فيما أصيب 225 شخصا في أكثر الأيام دموية في المحافظة منذ بدء الاحتجاجات قبل إكثر من شهر.

وأكدت مصادر من الشرطة ومستشفيات في العراق أن عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت في معظم المدن منذ الأول من أكتوبر 2019، تجاوز 400 معظمهم من المتظاهرين العزل.

المصدر: RT + وكالات