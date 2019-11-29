الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي يقدم استقالته

أفاد مصدرRT في العراق، اليوم الجمعة، بأن الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، قدم استقالته.

وقال المصدر إن "استقالة الغزي جاءت بعد ساعات على إعلان رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، عزمه إرسال طلب استقالته إلى مجلس النواب".

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يذكر أن حميد الغزي ينحدر من محافظة ذي قار التي تشهد منذ يومين أحداثا دامية، كما أنه كان رئيس الحكومة المحلية فيها قبل أشهر.

والغزي هو أحد أبناء عشيرة الغزي التي حملت السلاح أمس وطالبت بإخراج القوات الأمنية التي تسببت بقتل المحتجين في المحافظة.

جدير بالذكر أن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أعلن اليوم عن تشكيل لجنة تحقيق بأحداث القتل التي طالت المتظاهرين في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، خلال اليومين الماضيين.

وشهدت مدينة الناصرية وأنحاء أخرى من محافظة ذي قار صدامات بين المحتجين ورجال الأمن، حيث أحرق المتظاهرون مقر فوج المهمات الخاصة بالمحافظة، وقطعوا جسر الزيتون وسط المدينة التي سمع فيها صوت إطلاق رصاص حي بعد أن فرضت السلطات حظر تجوال فيها.

المصدر: RT