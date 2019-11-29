مقتدى الصدر: استقالة عبد المهدي أولى ثمار الثورة ويجب اختيار البديل عبر استفتاء شعبي

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر إن استقالة عبد المهدي أولى ثمار الثورة ويجب اختيار البديل عبر استفتاء شعبي.

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وقال الصدر، في بيان، علق فيه على إعلان رئيس الحكومة العراقية بشأن استقالته: "شكرا لله شكرا للثوار شكرا للمرجعية شكرا لكل من ساند وأيد فقد استقال رئيس الحكومة ولله الحمد.. وهي أول ثمار الثورة وليس آخرها، ولكن لتعلموا أن استقالته لا تعني نهاية الفساد".

وقدم الصدر، في بيانه، مقترحات أولها "أن يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين، وتوضع صناديق الاستفتاء الشعبي في سوح الاحتجاجات". ودعا إلى "العمل على تأسيس مجلس مكافحة الفساد يضم نخبة من القضاة الأكفاء وممن يتحلون بالنزاهة والشجاعة لمحاسبة من أفسد ومن سيفسد".

كما اقترح أن "يختار رئيس الوزراء الجديد كابينته بشكل بعيد كل البعد عن الأحزاب والتكتلات والمليشيات وبعيدا عن المحاصصات الطائفية والحزبية والقومية والفئوية وما شاكلها، فضلا عن تفعيل دور القضاء والابتعاد عن مهاترات البرلمان الذي لا يقل بعض أعضائه فسادا عن الحكومة".

يتبع..