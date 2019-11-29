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ابنة أخ لأسامة بن لادن تغني في لندن!

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ابنة أخ لأسامة بن لادن تغني في لندن!
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ذكرت صحف بريطانية أن وفاء دوفور، ابنة الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن ، شوهدت في مسرح بيكهام المتخصص في التسجيلات الفنية وهي تغني مع فرقتها المكونة من 3 مطربات.

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وأفادت صحيفة "THE SUN" البريطانية أن وفاء دوفور تبلغ من العمر 44 عاما، وهي ابنة الأخ غير الشقيق لبن لادن، من زوجة سابقة تدعى كارمن.

وذكرت الصحيفة أيضا أن ابنة أخ بن لادن، كانت عارضة أزياء في السابق، ووالدتها سويسرية إيرانية الأصل، قيل إنها فرت من الشرق الأوسط كي تحافظ على "حقها في حرية التفكير".

وأفيد في هذا السياق بأن موقعا إخباريا اتصل بها الأسبوع الماضي، لكن وفاء دورفور رفضت "بأدب" التحدث عن عمها أسامة بن لادن "سيئ السمعة"، والذي لم يسبق لها أن قابلته.

وأشير في السياق ذاته إلى أنه على الرغم من علاقة القربي التي تربطها ببن لادن، إلا أن وفاء دوفور، نُبذت من قبل أسرتها السعودية منذ أن كانت طفلة صغيرة.

المصدر: THE SUN

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