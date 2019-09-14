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ترامب يؤكد مقتل حمزة بن لادن

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ترامب يؤكد مقتل حمزة بن لادن
AFP Handout / FEDERATION FOR DEFENSE OF DEMOCRACIES
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت أن حمزة بن لادن القيادي في تنظيم "القاعدة" ونجل أسامة بن لادن، قد قتل بعملية أمريكية لمكافحة الإرهاب في منطقة أفغانستان / باكستان.

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وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض إن "فقدان حمزة بن لادن لا يحرم "القاعدة" من المهارات القيادية الهامة والعلاقة الرمزية بوالده فحسب، بل يقوض الأنشطة العملياتية المهمة للجماعة".

وأضاف البيان أن حمزة بن لادن كان "مسؤولا عن التخطيط والتعامل مع مختلف الجماعات الإرهابية".

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد ذكرت الصيف الماضي نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية، أن بن لادن قتل خلال العامين الأخيرين في عملية نفذت بمشاركة الولايات المتحدة، وهو ما أكده لاحقا وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

المصدر: RT

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