العراق.. المرجعية الشيعية تدعو البرلمان إلى إقرار إصلاحات سياسية تمهيدا لانتخابات جديدة

دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم الجمعة، البرلمان إلى الإسراع بإقرار الإصلاحات السياسية تمهيدا للانتخابات.

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وجاء في الخطبة التي ألقاها ممثل السيستاني، أحمد الصافي، أن "المرجعية الدينية العليا تتابع ببالغ الأسى والأسف أنباء الاصطدامات الأخيرة في عدد من المدن ولا سيما الناصرية الجريحة والنجف الأشرف، وما جرى خلال ذلك من إراقة الكثير من الدماء الغالية والتعرض للعديد من الممتلكات بالحرق والتخريب".

وأضاف أن "المرجعية الدينية إذ تترحم على الشهداء الكرام وتواسي ذويهم وتدعو لهم بالصبر والسلوان وللجرحى بالشفاء العاجل تؤكد مرة أخرى على حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح، كما تؤكد على رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة، وضرورة أن لا تترك عرضة لاعتداءات المندسين وأضرابهم".

ودعا السيستاني المتظاهرين السلميين إلى أن "يميّزوا صفوفهم عن غير السلميين ويتعاونوا في طرد المخربين ـ أيا كانوا ـ ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحابها".

كما حث السيستاني مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة على "الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضيا للشعب، تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي".

المصدر: RT