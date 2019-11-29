 
مباشر

حصيلة قتلى احتجاجات العراق منذ بدايتها تجاوزت 400 شخص

أخبار العالم العربي

حصيلة قتلى احتجاجات العراق منذ بدايتها تجاوزت 400 شخص
Reuters AS/KTS/PKP
ضحايا احتجاجات العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mt24

تجاوزت حصيلة القتلى في العراق منذ بدء الاحتجاجات الـ400 شخص، وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية وطبية.

وقالت مصادر طبية إن عددا من الأشخاص توفوا بعد معاناتهم من إصابات بليغة جراء صدامات وقعت أمس الخميس مع القوات الأمنية في مدينة الناصرية، ما جعل الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ 1 أكتوبر ترتفع إلى 408 أشخاص على الأقل.

إلى ذلك، أكد مراسلنا وقوع صدامات، اليوم الجمعة، بين المتظاهرين والشرطة المحلية في شارع بغداد وسط مدينة الناصرية، وهناك أنباء عن سقوط جرحى.

المصدر: "روتيرز" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نظارات شمسية مصنوعة من مخلفات القهوة