حصيلة قتلى احتجاجات العراق منذ بدايتها تجاوزت 400 شخص
Reuters AS/KTS/PKP
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تجاوزت حصيلة القتلى في العراق منذ بدء الاحتجاجات الـ400 شخص، وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية وطبية.
وقالت مصادر طبية إن عددا من الأشخاص توفوا بعد معاناتهم من إصابات بليغة جراء صدامات وقعت أمس الخميس مع القوات الأمنية في مدينة الناصرية، ما جعل الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ 1 أكتوبر ترتفع إلى 408 أشخاص على الأقل.
إلى ذلك، أكد مراسلنا وقوع صدامات، اليوم الجمعة، بين المتظاهرين والشرطة المحلية في شارع بغداد وسط مدينة الناصرية، وهناك أنباء عن سقوط جرحى.
المصدر: "روتيرز" + RT
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