علاء مبارك يتحدث عن "الرزق الحلال"

دعا علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، في تغريدة بمناسبة يوم الجمعة، ربه أن يجعل رزقه حلالا.

وقال علاء مبارك بهذه المناسبة إن أجمل ما قرأه "حكمة" تقول إن ثلاثة ضيوف يأتون بلا موعد، وهم الرزق والقدر والموت.

من أجمل ما قرأت …ثلاث ضيوف يأتون بلا موعد

الرزق

القدر

الموت

اللهم اجعل رزقنا حلالا، و اجعل قدرنا جميلا، ولا تأخذنا إليك إلا وأنت راض عنا . جمعة مباركة 🙏 pic.twitter.com/vf0MyJsI7L — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 28, 2019

المصدر: تويتر