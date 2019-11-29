علاء مبارك يتحدث عن "الرزق الحلال"
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mt27
دعا علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، في تغريدة بمناسبة يوم الجمعة، ربه أن يجعل رزقه حلالا.
وقال علاء مبارك بهذه المناسبة إن أجمل ما قرأه "حكمة" تقول إن ثلاثة ضيوف يأتون بلا موعد، وهم الرزق والقدر والموت.
من أجمل ما قرأت …ثلاث ضيوف يأتون بلا موعد— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 28, 2019
الرزق
القدر
الموت
اللهم اجعل رزقنا حلالا، و اجعل قدرنا جميلا، ولا تأخذنا إليك إلا وأنت راض عنا . جمعة مباركة 🙏 pic.twitter.com/vf0MyJsI7L
المصدر: تويتر
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)