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علاء مبارك يتحدث عن "الرزق الحلال"

أخبار العالم العربي

علاء مبارك يتحدث عن
Reuters
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دعا علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، في تغريدة بمناسبة يوم الجمعة، ربه أن يجعل رزقه حلالا.

وقال علاء مبارك بهذه المناسبة إن أجمل ما قرأه "حكمة" تقول إن ثلاثة ضيوف يأتون بلا موعد، وهم الرزق والقدر والموت.

المصدر: تويتر

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