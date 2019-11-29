ألغى السودان، يوم الخميس، قانون النظام العام الذي كان مستخدما إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير، الخاص بتنظيم زي النساء والآداب العامة ويعاقب المخالفين بالجلد.

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وقال وزير العدل نصر الدين عبد الباري إن السودان ألغى يوم الخميس قانون النظام العام الذي كان مستخدما إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير بخصوص تنظيم زي النساء.

وسن القانون في حينه لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، إذ كان يقيد حرية النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة. وقد جوبه القانون بانتقادات واسعة من جانب جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

وخلال حكم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، تعرضت النساء خصوصا للعنف بسبب "قانون النظام العام" المطبق منذ 1996، والذي يقيد الحريات العامة والفردية وينص على عقوبات مشددة مثل الجلد والسجن لفترات تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية كبيرة بحق النساء اللاتي تتم إدانتهن بارتداء ملابس غير محتشمة أو شرب الخمر.

وفرض القانون عقوبات مشددة أيضا على شاربي الخمر وصانعيه، واستخدم أيضا لملاحقة "ستات الشاي" اللواتي يبعن الشاي والأطعمة على الأرصفة.

المصدر: وكالات