مصدر لـRT: فرض حظر للتجوال في النجف بالعراق

أفاد مصدر لـRT في العراق، اليوم الخميس، بفرض حظر للتجوال في محافظة النجف التي تشهد توترا.

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وقال المصدر إن فرض حظر التجوال في عموم المحافظة سيستمر حتى صباح يوم الغد.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر لـ RT بمقتل 4 محتجين، اليوم الخميس، وجرح عشرات آخرين في صدامات بين متظاهرين والشرطة بمدينة النجف العراقية، استخدمت فيها قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

المصدر: RT