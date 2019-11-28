 
مباشر

مصدر لـRT: فرض حظر للتجوال في النجف بالعراق

أخبار العالم العربي

مصدر لـRT: فرض حظر للتجوال في النجف بالعراق
YouTube
شارع في مدينة النجف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/msz0

أفاد مصدر لـRT في العراق، اليوم الخميس، بفرض حظر للتجوال في محافظة النجف التي تشهد توترا.

إقرأ المزيد
مصدر لـRT: مقتل 4 محتجين وجرح العشرات في النجف بالعراق
مصدر لـRT: مقتل 4 محتجين وجرح العشرات في النجف بالعراق

وقال المصدر إن فرض حظر التجوال في عموم المحافظة سيستمر حتى صباح يوم الغد.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر لـ RT بمقتل 4 محتجين، اليوم الخميس، وجرح عشرات آخرين في صدامات بين متظاهرين والشرطة بمدينة النجف العراقية، استخدمت فيها قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لماذا تستعمل أقنعة السينما الشهيرة في مظاهرات لبنان والعراق وهونغ كونغ وغيرها؟