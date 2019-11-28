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أثينا تؤكد أن المنطقة الاقتصادية بين تركيا وليبيا "غير معترف بها"

أخبار العالم العربي

أثينا تؤكد أن المنطقة الاقتصادية بين تركيا وليبيا
Reuters UB/JG
العلمان التركي واليوناني
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قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إن محاولة إقامة منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا وليبيا "غير معترف بها تماما".

وأشار دندياس في تغريدة على "تويتر" إلى أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة التركية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية تجاهل الحجم الجغرافي الكبير لجزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط، والتي تفصل تركيا عن ليبيا.

وكان المجلس الرئاسي الليبي بطرابلس قد أعلن أن رئيسه، فايز السراج، قد عقد يوم الأربعاء في اسطنبول محادثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انتهت بتوقيع الطرفين على مذكرتي تفاهم بحري وأمني.

يذكر أن اللواء البحري التركي، جهاد يايجي، حرّض بلاده مؤخرا على الإسراع في توقيع اتفاقية مع ليبيا لتحديد مناطق النفوذ البحري، مشددا على أن الظروف الحالية في ليبيا تشكل أنسب أرضية لتوقيع مثل هذه الاتفاقية.

وأكد يايجي أن مثل هذا الاتفاق مع ليبيا "سيكون بمثابة درع ضد اليونان وقبرص اليونانية ومصر".

ولفت الخبير البحري التركي إلى أن ما سماها بمنطقة النفوذ البحري التي سيتم تحديدها بين بلاده وليبيا ستحول "دون توقيع اليونان اتفاق منطقة اقتصادية خالصة مع قبرص اليونانية ومصر وتوقيع قبرص اليونانية اتفاقا مماثلا مع ليبيا".

المصدر: "تويتر" + وكالات

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