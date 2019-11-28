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النيابة العامة السعودية تطالب بتعزير متهم بـ "الإساءة إلى طفل والتشهير به"

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النيابة العامة السعودية تطالب بتعزير متهم بـ
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أفادت وسائل إعلام سعودية بأن النيابة العامة في المملكة أحالت مواطنا إلى المحكمة المختصة بتهمة الإساءة إلى طفل والتشهير به في منصات التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الخميس، أن والد الطفل تقدم بشكوى إلى الجهة المختصة، أفاد فيها بأن المدعى عليه ضرب ابنه البالغ من العمر 3 أعوام وأجبره على تقبيل قدمه، ثم صور المقطع بقصد إهانته وبعث له المقطع المرئي.

وأجرت النيابة العامة تحقيقا مع المدعى عليه، ووجهت إليه تهمة إساءة معاملة طفل طبقا للمادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء.

وأحالت النيابة المتهم إلى المحكمة المختصة، مطالبة بتعزيره وتطبيق النظام بحقه.

المصدر: عكاظ

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