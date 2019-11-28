حادثة مأساوية في مكة أثارت جدلا.. والسلطات تفتح تحقيقا

عثر مواطن سعودي على رضيع ملفوف بكيس نفايات أسود بجانب مجمع مدارس حكومي بحي الزاهر في مدينة مكة المكرمة.

وتولى مركز شرطة جرول بمكة التحقيق في الواقعة التي أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو وثق الحادثة.

وعاينت فرق الهلال الأحمر الرضيع للاطمئنان على صحته، واتضح أنه على قيد الحياة، وتم تسليمه لمستشفى الأطفال والولادة بمكة.

#فيديو متداول | مواطن يعثر على رضيعة ملقاه على الأرض في حي الزاهر بـ #مكة. pic.twitter.com/Xc6rZbLS3D — هاشتاق الخليج (@HashAGCC) November 28, 2019

المصدر: سبق