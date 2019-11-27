مصر.. إزاحة الستار عن تمثال الدكتور مجدى يعقوب

أزيح الستار اليوم الخميس، عن تمثال الدكتور مجدي يعقوب طبيب جراحة القلب المصري في مدينة أسوان بمصر، في لمسة وفاء لجراح القلب المصري العالمي، وسط أجواء احتفالية.

ووضع التمثال الذي يبلغ ارتفاعه من دون قاعدته 130 سم، في ميدان حمل اسم الجراح المصري (ميدان مصر للطيران سابقا)، حيث يعد من أشهر ميادين المدينة، عرفانا بالخدمات الجليلة التي يقدمها الطبيب.

وحضر فعاليات الاحتفالية نجلته ليزا يعقوب ومصمم وصانع التمثال محسن سليم، وعدد من المسؤولين في المحافظة ولفيف من أساتذة الجامعة بالإضافة إلى العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والمجتمعية ، فضلا عن حضور جماهيري كبير.

واستهلت فعاليات الاحتفالية بوصلات فنية لفرقة أسوان للفنون الشعبية، فيما ألقى عدد من المسؤولين كلمات بينت إنسانية وحرفية "ابن البلد البار"، كما وصفه الكثيرون.

RT إزاحة الستار عن تمثال الدكتور مجدي يعقوب في أسوان بمصر

RT إزاحة الستار عن تمثال الدكتور مجدي يعقوب في أسوان بمصر

وذكر العديد حرص جراح القلب العالمي على تحمل التكاليف الباهظة للعمليات التي كان يقوم بإجرائها في إنجلترا وفرنسا مجانا لأطفال أسوان خاصة ومصر عامة من خلال جمعية "سلاسل الأمل".

واعترافا بكل هذه الخدمات الإنسانية منحته ملكة بريطانيا لقب "السيد" تكريما له وأيضا لقب "فارس"، كما كرمته الملكة صوفيا ملكة إسبانيا بالميدالية الذهبية، ولقبته أميرة ويلز الراحلة "ديانا" بـ"ملك القلوب".

RT إزاحة الستار عن تمثال الدكتور مجدي يعقوب في أسوان بمصر

ودخل يعقوب موسوعة "غينيس" عام 1980 لقيامة بإجراء 100 عملية قلب في عام واحد، وكذلك حصل على لقب "أسطورة الطب في العالم" من جامعة شيكاغو الأمريكية من بين خمسة مرشحين.

جدير بالذكر أنه سيتم منحه وتكريمه كأفضل شخصية في الوطن العربي.

مصر – ناصر حاتم