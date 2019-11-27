رأت الدكتور آمنة نصير، الأستاذة بجامعة الأزهر، أن قاعدة الميراث الشرعية السارية والتي تقضي بأن يرث الرجل ضعف المرأة، يطبق في حالة واحدة فقط.

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وأوضحت أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر في مداخلة هاتفية مع قناة تلفزيونية محليه، أن هذه الحالة متمثلة في أن يتولى الرجل الإنفاق على شقيقته، ويغطي مصاريف تجهيزها عند الزواج.

وشددت الدكتور آمنة نصير في هذا السياق على أن المرأة، خارج الحالة المذكورة، يمكنها أن ترفع دعوى أمام المحكمة ضد أخيها، في حال حصل على ضعف ميراثها، وتطالب بالمساواة في الإرث، مشيرة إلى أن القضاء سينصفها.

وأقرت الأستاذة في جامعة الأزهر، أن هذا الرأي اجتهاد شخصي منها، لافتة في نفس الوقت إلى ما سمته "الحكمة التي من أجلها يرث الرجل ضعف الأنثى".

إلى ذلك، رفضت الدكتورة التعليق على حصول المحامية هدى نصر الله على حكم قضائي بمساواتها في الإرث مع أشقائها الذكور، وفقا للمتبع لدى "الأقباط الأرثوذكس"، مشيرة إلى أن المسألة لا تحتمل رأيها، وهي متعلقة بالنصوص الدينية الخاصة بالمسيحيين.

المصدر: AlHadath Alyoum