أقدم مجهول على إطلاق النار عشوائيا في حرم جامعة اليرموك بمحافظة إربد شمالي الأردن قبل أن يلوذ بالفرار، ما أثار الهلع في صفوف جميع المتواجدين في الجامعة.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن مصدر أمني جامعي قوله، إن مجهولا أطلق عدة عيارات نارية بشكل عشوائي داخل الجامعة، ظهر يوم الثلاثاء، موضحا أن "الطلبة فوجئوا بمجهول أثناء خروجه من كلية الحجاوي يطلق النار بشكل عشوائي دون أن يصيب أحدا بأذى في وقت سادت فيه موجة تدافع بين الطلبة للفرار من منطقة الحادث".

ووفق المصدر، فإن بعض أفراد الأمن الجامعي حاولوا اللحاق بالمجهول لإلقاء القبض عليه إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية لفتح تحقيق بالحادث ومعرفة هوية الشخص.

المصدر: "الغد"