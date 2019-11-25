بغداد وأربيل تتوصلان إلى اتفاق مبدئي لموازنة عام 2020

توصلت الحكومة العراقية وحكومة كردستان العراق، إلى اتفاق حول الميزانية العامة للبلاد لعام 2020، بموجبه ستسلم حكومة الإقليم ما يعادل 250 ألف برميل نفط يوميا إلى بغداد.

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ووصل وفد من حكومة الإقليم إلى بغداد اليوم الاثنين، وعقد اجتماعات مع مسؤولين من الحكومة بهدف إدراج مطالب كردستان العراق في مسودة الموازنة العامة للبلاد للعام 2020.

من جهته، قال وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، إن "اجتماعا موسعا جرى اليوم بحضور الوفدين، تم خلاله استعراض كافة النقاط الأساسية التي تدرج ويبنى عليها قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، وبلا شك من ضمن النقاط المهمة الاتفاق النفطي، الذي شكل عمودا من الأعمدة الهامة".

وأشار الغضبان، إلى أن "اتفاقا مبدئيا أبرم، وأعتقد أنه سيكون نهائيا، وينص على تسليم الإقليم ما معدله 250 ألف برميل من النفط المنتج في الإقليم يوميا لشركة تسويق النفط العراقية لتتولى تصديره عبر ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط، اعتبارا من مطلع العام المقبل".

وأردف وزير النفط العراقي، أنه "بالمقابل سيتم إعداد موازنة، وسيشترك ممثلون عن الإقليم مع زملائهم في الحكومة الاتحادية، وسيجتمع الوفدان يومي الأحد والاثنين من الأسبوع القادم على أمل أن تكتمل الموازنة بصيغتها شبه النهائية، ومن ثم تعرض على رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء لمناقشها وإقرارها، ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب لتأخذ مداها التشريعي لتصدر بقانون، وهو قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020".

من جهته، أشار ممثل حكومة إقليم كردستان في بغداد، فارس عيسى، إلى أن "الاجتماع تضمن مناقشة حصة إقليم كردستان من موازنة العراق لعام 2020، وكمية النفط التي ستسلمها أربيل إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) في بغداد".

وأضاف: "بالمقابل ستسلم الحكومة الاتحادية حصة إقليم كردستان من الموازنة بالكامل".

المصدر: رووداو