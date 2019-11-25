أردوغان يعلن الانتهاء من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في قطر ويطلق عليها اسم قائد عربي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهاء بلاده من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في قطر، معلنا أنه أطلق عليها اسم "خالد بن الوليد".

وأكد أردوغان خلال كلمته في مقر القوات المشتركة التركية القطرية، أن القاعدة التركية في قطر، "أنموذج لروح الصدق والإخلاص في علاقات الدول، وليست نتيجة لعقلية الهيمنة القائمة على المصالح مثل حالات أخرى".

#عاجل | #أردوغان: انتهينا من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في قطر وسنطلق عليها اسم خالد بن الوليد — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 25, 2019

وأشار إلى أن هدف "قيادة القوات التركية القطرية المشتركة"، هو "الاستقرار والسلام بمنطقة الخليج برمتها وليس قطر فحسب"، قائلا إنه "لا ينبغي لأحد أن ينزعج من وجودنا في المنطقة".

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وقال أردوغان: "المطالبون بإغلاق القاعدة التركية (في الدوحة) لا يعلمون أننا أصدقاء قطر وقت الشدة".