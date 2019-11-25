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أمير قطر يستقبل الرئيس التركي في الديوان الأميري بالدوحة

أخبار العالم العربي

أمير قطر يستقبل الرئيس التركي في الديوان الأميري بالدوحة
@tcbestepe_ar
أمير قطر يستقبل الرئيس التركي في الديوان الأميري بالدوحة
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استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني اليوم الاثنين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، قبيل اجتماع مقرر أن يعقده وفدا البلدين.

وعقب الاستقبال عقد الزعيمان اجتماعا ثنائيا مغلقا قبل ترؤسهما الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية - القطرية.

ووصل أردوغان إلى الدوحة ظهر الاثنين وكان في استقباله في المطار مساعد رئيس الوزراء القطري وزير الدفاع خالد بن محمد العطية، والسفير التركي في الدوحة فكرت أوزر، ومسؤولون آخرون في السفارة.

ويرافق أردوغان وزراء الرياضة والشباب محمد قصاب أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أكار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والتجارة روهصار بيكجان، ورئيس مكتب الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

ومن المرتقب أن يشارك أردوغان في مأدبة طعام يقيمها الشيخ تميم على شرف ضيفه عقب توقيع عدد من الاتفاقيات.

المصدر: RT + وكالات

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