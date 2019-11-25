أمير قطر يستقبل الرئيس التركي في الديوان الأميري بالدوحة

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني اليوم الاثنين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، قبيل اجتماع مقرر أن يعقده وفدا البلدين.

وعقب الاستقبال عقد الزعيمان اجتماعا ثنائيا مغلقا قبل ترؤسهما الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية - القطرية.

الرئيس أردوغان يلتقي أمير دولة قطر في الدوحةhttps://t.co/y5WQHTApDJpic.twitter.com/knfoGUzWQ0 — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) 25 ноября 2019 г.

ووصل أردوغان إلى الدوحة ظهر الاثنين وكان في استقباله في المطار مساعد رئيس الوزراء القطري وزير الدفاع خالد بن محمد العطية، والسفير التركي في الدوحة فكرت أوزر، ومسؤولون آخرون في السفارة.

رئيس الجمهورية التركية خلال وصولة إلى الدوحة، ليترأس وفد بلاده في اجتماع الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.#قناpic.twitter.com/sDczfdlSw3 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) 25 ноября 2019 г.

ويرافق أردوغان وزراء الرياضة والشباب محمد قصاب أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أكار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والتجارة روهصار بيكجان، ورئيس مكتب الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

ومن المرتقب أن يشارك أردوغان في مأدبة طعام يقيمها الشيخ تميم على شرف ضيفه عقب توقيع عدد من الاتفاقيات.

المصدر: RT + وكالات