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ارتفاع عدد الطالبات اللواتي أصبن باختناق في إحدى مدارس مصر إلى 70

مصر.. تعرض عشرات الطالبات للاختناق بتسرب للغاز

أخبار العالم العربي

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أصيبت أكثر من 70 طالبة في مدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية في محافظة أسوان بالاختناق، بسبب تسرب للغاز من أحد المصانع القريبة من حي المحمودية حيث المدرسة.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى المدرسة، ونقلت الطالبات إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقى العلاج، بعد فرض الطوارئ بالمستشفى.

مصر.. تعرض عشرات الطالبات للاختناق بتسرب للغاز
RT

وتلقى مرفق إسعاف أسوان برئاسة الدكتور محمد الدخبيلى، إخطارا يفيد بإصابة أكثر من 70 طالبة ومعلم بمدرسة حسين مرسال الفنية بأسوان، بسبب الأدخنة الناتجة من مصنع كيما، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى العام بالصداقة لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتواجد منذ اللحظات الأولى عدد كبير من قيادات الصحة والأمن والتعليم بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية كما نقلت الطالبات والمعلمين إلى المستشفى الجامعي بأسوان لتلقي العلاج اللازم، وتواصل الأجهزة المعنية حاليا جهودها للقضاء على مصدر الانبعاث.

وخرج معظم المصابين بحالات اختناق من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء وتلقى العلاج اللازم.

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وتوجه محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم إلى مصنع كيما القديم حيث أمر رئيس مجلس الإدارة بوقف تشغيل قسم الحامض الذي تنبعث منه الأدخنة الضارة، مع تحرير محضر مخالفة من الإدارة العامة للبيئة لتسبب هذه الأدخنة في التلوث البيئي بالعديد من المناطق والأحياء السكنية داخل مدينة أسوان.

وقام المحافظ أيضا بالاتصال بوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع إدارة المصنع وخاصة أنه تم التنبيه أكثر من مرة لخطورة الانبعاثات المنتشرة والمتطايرة منه.

وتواجد منذ اللحظات الأولى عدد كبير من قيادات الصحة والأمن والتعليم بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمصابات والمصابين، فيما واصلت الأجهزة المعنية جهودها للقضاء على مصدر الانبعاثات السامة.

المصدر:ناصر حاتم




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