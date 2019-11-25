أكاديمي إماراتي: قرار المصالحة الخليجية لا رجعة عنه مهما حاول الصغار عرقلته

انتقد أستاذ العلوم السياسية عبد الخالق عبد الله زيارة شقيق أمير قطر إلى جزيرة أبو موسى، معتبرا أنها خطوة كفيلة بتعكير أجواء المصالحة الخليجية.

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واعتبر أن هذه الزيارة لجزيرة أبو موسى (الخاضعة للسيادة الإيرانية وتطالب بها الإمارات)، تستحق الإدانة، وهي خطوة تقطع الطريق على "أي نية ورغبة صادقة لطي الخلاف الخليجي"، محمّلا قطر كامل المسؤولية عن تعطل أو تعثر المصالحة الخليجية.

زيارة شقيق امير قطر الى جزيرة ابو موسى الإماراتية المحتلة من قبل ايران تستحق الادانة فهي خطوة استفزازية مضمونا وتوقيتا وكفيلة بتعكير اجواء المصالحة الخليجية وعرقلة أي نية ورغبة صادقة لطَي الخلاف الخليجي. ان تعطلت أو تعثرت المصالحة الخليجية فالمسؤولية تقع كاملة على عاتق قطر. pic.twitter.com/SQeMMKifuK — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 24, 2019

وكان عبد الله قد أكد في تغريدة سابقة ثقته في أن "قرار طي صفحة الخلاف الخليجي قرار استراتيجي لا رجعة فيه مهما حاول الصغار عرقلته".

اعتقد أن قرار طَي صفحة الخلاف الخليجي قرار استراتيجي لا رجعة فيه مهما حاول الصغار عرقلته. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 23, 2019

المصدر: "تويتر"