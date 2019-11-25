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أكاديمي إماراتي: قرار المصالحة الخليجية لا رجعة عنه مهما حاول الصغار عرقلته

أخبار العالم العربي

أكاديمي إماراتي: قرار المصالحة الخليجية لا رجعة عنه مهما حاول الصغار عرقلته
Reuters
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انتقد أستاذ العلوم السياسية عبد الخالق عبد الله زيارة شقيق أمير قطر إلى جزيرة أبو موسى، معتبرا أنها خطوة كفيلة بتعكير أجواء المصالحة الخليجية.

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واعتبر أن هذه الزيارة لجزيرة أبو موسى (الخاضعة للسيادة الإيرانية وتطالب بها الإمارات)، تستحق الإدانة، وهي خطوة تقطع الطريق على "أي نية ورغبة صادقة لطي الخلاف الخليجي"، محمّلا قطر كامل المسؤولية عن تعطل أو تعثر المصالحة الخليجية.

وكان عبد الله قد أكد في تغريدة سابقة ثقته في أن "قرار طي صفحة الخلاف الخليجي قرار استراتيجي لا رجعة فيه مهما حاول الصغار عرقلته".

المصدر: "تويتر"

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