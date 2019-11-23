ذكر موقع "آخرين خبر" الإيراني أن شقيق أمير قطر، الشيخ خليفة بن حمد، زار جزيرة أبو موسى، وهي واحدة من الجزر الثلاث المتنازع عليها بين الإمارات وإيران منذ عام 1971.

وأضاف الموقع أن شقيق أمير قطر سافر إلى جزيرة أبو موسى لصيد الطيور، وأنه نشر صورا عن تواجده في إيران عبر حسابه على "إنستغرام".

وقال الموقع إن نشر العلم الإيراني إلى جانب اسم جزيرة أبو موسى في هذه القصة يعد مهما، ويمكن أن يكون علامة على انقلاب موقف قطر في قضية مطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة بجزيرة أبو موسى.

لكن بالعودة إلى ما نشره الشيخ خليفة بن حمد على موقعه في "إنستغرام" من صور فهي لا تظهر أنه نشر علم إيران، كما ادعى موقع "آخرين خبر".

المصدر: موقع "آخرين خبر" الإيراني + "إنستغرام"