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العراق.. هكر يدعو لانقلاب عسكري بعد اختراقه حسابات جهاز مكافحة الإرهاب

أخبار العالم العربي

العراق.. هكر يدعو لانقلاب عسكري بعد اختراقه حسابات جهاز مكافحة الإرهاب
Reuters ESSAM AL-SUDANI
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نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الاثنين، ما نشر على حسابي جهاز مكافحة الإرهاب العراقي على "فيسبوك" و"تويتر" من أخبار حول اعتقال الجهاز رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

وذكر بيان للقيادة أن "الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الإرهاب قد تعرضت الى اختراق من قبل أصحاب النفوس الضعيفة وأن الإجراءات مستمرة لملاحقة الجناة".
وأضاف أن "ما نشر على هذه الصفحة عار عن الصحة ولا مصداقية له إطلاقا، لذا اقتضى التنويه".
ونشر الحساب الموثق التابع لجهاز مكافحة الإرهاب على "فيسبوك" وكذلك "تويتر" في وقت متأخر من ليلة الاثنين، بيانا تحدث عن توجيه من رئيس الجهاز الفريق الأول ركن طالب شغاتي يقضي بإعلان العصيان العسكري واعتقال رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

المصدر: RT

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