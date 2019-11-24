اليمن.. "ألوية العمالقة" تتهم الحوثيين بحشد تعزيزات تضم أسلحة ثقيلة بالحديدة

اتهمت "ألوية العمالقة" المقاتلة ضمن القوات اليمنية المشتركة جماعة "أنصار الله" الحوثية بحشد تعزيزات عسكرية تتضمن أسلحة ثقيلة ومتوسطة جنوب محافظة الحديدة.

وقالت "ألوية العمالقة" في بيان أصدرته اليوم الأحد، إن "أنصار الله" استهدفت مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة في مواصلة لـ"خروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة" والمعلنة في ديسمبر 2018.

ونقل المركز الإعلامي لـ"العمالقة" عن مصادر عسكرية ميدانية قولها، إن الحوثيين قصفوا مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بشكل مكثف وعنيف.

وأضاف المركز أن المصادر نفسها رصدت "حشودا" لمسلحين حوثيين في الأطراف الجنوبية للمديرية وتعزيزات تتضمن أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

المصدر: المركز الإعلامي لألوية العمالقة