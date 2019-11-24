العراق.. محكمة التمييز الاتحادية تعدّل تصنيف الانتهاكات المرتكبة في الاحتجاجات

أصدرت محكمة التمييز الاتحادية في العراق اليوم الأحد، قرارا يعتبر الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من قبل بعض المحسوبين على المتظاهرين لا تشكل جرائم إرهابية.

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وذكر بيان للمحكمة، أن "الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية أصدرت الأحد قرارا اعتبرت بموجبه الأفعال التي ترتكب خلاف القانون من بعض المحسوبين على المتظاهرين جرائم عادية يعاقب عليها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بحسب ظروف وأدلة كل جريمة".

وأضاف البيان، "أن تلك الحالات لا يسري عليها قانون مكافحة الإرهاب لانتفاء القصد الجنائي لدى مرتكبيها والمتمثل في تحقيق غايات إرهابية حسب نص المادة واحد من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

ويشهد وسط وجنوب العراق حركة احتجاجية تطالب الحكومة بالإصلاحات وتقديم الفاسدين للقضاء أو الاستقالة.

المصدر: RT